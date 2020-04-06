Поддержка самозанятости от Межбанка

Программа, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, обеспечивает малообеспеченные семьи производственным или сервисным оборудованием в соответствии с их бизнес-планами. Цель программы состоит в том, чтобы создать для этих семей условия для начала малого бизнеса или развития существующего бизнеса. Уникальность программы в том, что она вместо предоставления наличных денег, ориентирована исключительно на развитие бизнеса и постоянную занятость.

Международный банк Азербайджана также участвует в этой программе, принимая в основу свою стратегию поддержки развития малого и среднего бизнеса и принципы корпоративной социальной ответственности. В тесном сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения банк будет поддерживать около 50 семей с низкими доходами для содействия им в открытии малых предприятий по линии своего Клуба предпринимателей. Эти семьи будут определены со стороны Государственной службы занятости.

В рамках меморандума, подписанного между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана, МБА также принимает меры по оказанию помощи в организации самостоятельной занятости уязвимых групп. Банк уже передал документы 3 малообеспеченным семьям на приобретение необходимого оборудования для создания малого бизнеса. Они приступят к работе после окончания периода карантина.

Таким образом, МБА закупает необходимое оборудование для ремонта автомобильных шин для Этибара Валиева, проживающего в Наримановском районе Баку. Другой гражданин, Сабир Алиев, сможет обеспечить работой себя и свою семью, производя мучные изделия на оборудовании, предоставленном банком. Банк также предоставит необходимое оборудование для инкубаторного разведения бройлеров Мугалиб Аллахьяровой, которая живет в Сабунчинском районе и планирует вести бизнес вместе со своей семьей.

Социальную ценность проекта еще более усиливает тот факт, что двое граждан, которым банк помогает создать собственный бизнес, являются людьми с ограниченными возможностями, а третий является вынужденным переселенцем.

Управляющий директор по корпоративному направлению МБА Наргизханым Билендерли, сказала: «Являясь крупнейшим банком в стране, мы поддерживаем не только крупный, средний и малый бизнес, но также и семейный бизнес. Проекты, которые мы реализовали в рамках программы самозанятости, наряду с решением проблем занятости уязвимых групп и семей с низким доходом, также создают благоприятные условия для развития бизнеса. Наш Клуб предпринимателей готов оказывать помощь мелким предпринимателям, которые открывают свой бизнес в рамках программы самозанятости».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.