О новом столкновении США и Ирана в Багдаде по горячим следам
Назначенного премьер-министром Ирака Аднана аз-Зурфи обвинили в том, что он является «кандидатом от американской разведки».
Интриги на самом деле никакой – заявление сделали представители восьми фракций местного парламента, входящие в проиранский блок «Народных мобилизационных сил» (PMF). Причем в аккурат после того, как в Багдаде с «секретным визитом», о котором в иракской столице не знал разве что глухой и слепой, побывал новый командующий иранской спецслужбой «аль-Кудс» Исмаил Гани.
Ему удалось совершить почти невозможное – заставить парламентариев-шиитов объединиться вокруг более удобной для Тегерана на посту премьера страны кандидатуры - Мустафы аль-Казыми, главы аппарата контрразведки Ирака, как возможной замены Аднану аз-Зурфи.
Начнем с того, что аппарат контрразведки - структура, созданная с нуля во времена американской оккупационной администрации, а все ее кадры прошли подготовку у американских специалистов. Так что, если кого и называть кандидатом от американской разведки, то уж никак не аз-Зурфи, а его альтернативу.
Более того – что особенно пикантно - именно аппарат контрразведки и именно представители блока «Народных мобилизационных сил» еще совсем недавно обвиняли в сливе американцам информации, приведшей к гибели Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса.
Пока непонятно, будет ли от презентации Ираном столь скандальной фигуры как Мустафа аль-Казыми хоть какой-то толк, кроме медийного, все же позиции Аднана аз-Зуруфи достаточно прочны, но понятно одно – местный политический фарс под названием «бесконечные выборы премьера» безбожно затягивается. Причем его участникам совершенно наплевать на ситуацию в стране.
Тегеран откровенно «закусил удила», всерьез поверив, что может выдавить американцев из Ирака, а потому делает все возможное, чтобы путем перетасовок местных политических фигур добиться прихода к власти того, кто провозгласит «борьбу за освобождение страны от иностранной [читай – американской, И.Н.] оккупации».
К чему сразу же примкнут застоявшиеся без дела, слегка обнищавшие без финансовой поддержки, а также несколько деградировавшие и скатывающиеся в криминал вчерашние «герои войны с ИГИЛ» из числа местной шиитской милиции, все эти Хашд Шааби и Китаиб Хизбалла.
Кстати, буквально вчера официальный представитель последней сделал ряд важных заявлений, в частности, о том, что американские войска должны уважить желание иракского народа о выводе из страны и не должны испытывать терпение фракций сопротивления, а также о том, что подразделения Катаиб Хизбалла и других фракций сопротивления «находятся на поле боя и готовы к отражению любой угрозы».
При этом оптимистично заверив в конце своего выступления аудиторию в том, что США не представляет собой серьезной угрозы, поскольку «у Америки большие проблемы, и она пытается не развалиться из-за коронавируса». И потому, дескать, американцы уже сами намереваются эвакуироваться из Ирака, нужно лишь слегка их к этому «подтолкнуть».
Выглядит похожим на правду, ведь прошла же эвакуация базы США в Эль-Каиме, но именно что – только выглядит, поскольку речи о реальном выводе контингента ВС США из Ирака не идет, и такого вопроса даже не ставится. Поскольку историю с Эль-Каимом сами американцы, во-первых, подают «под соусом» снижения рисков инфицирования коронавирусом при контакте с иракскими курсантами.
Во-вторых, как совершенно справедливо отмечают эксперты, даже имей место реальный вывод личного состава из Ирака, то этот процесс бы сейчас остановился: из-за коронавируса военное руководство несколько пересмотрело приоритеты. Так, 2500 американских десантников застряли в Кувейте, приостановлена ротация контингента в Афганистане.
И, в-третьих, что самое главное, в данном вопросе основным является не сокращение пары-другой мало что значащих американских военных баз в Ираке, а размещение в стране американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О чем генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, сообщил еще 13 марта.
После чего спустя менее двух недель эти комплексы и были развернуты. В итоге американцы получили не только фактический, но и технический контроль над воздушным пространством Ирака.
А для взбешенные таким раскладом иранской стороны иракские должностные лица, по согласованию с Вашингтоном, преподнесли версию о том, что ЗРК Patriot размещаются в Ираке в обмен на сокращение сил международной коалиции в этой стране.
И все это происходит на фоне кризиса, в который Ирак уже погрузился. Введенный до 11 апреля противовирусный карантин обрушил торговлю и услуги, падение цен на нефть, доходы от экспорта которой составляют 90 процентов бюджета страны, смяли экономику как пустую картонную коробку. И никто не знает, что будет дальше.
Что, впрочем, ожесточенной грызне в местных политических элитах ничуть не мешает. Вопросы о власти и борьба за то, кто станет главным союзником иракского правящего класса – Вашингтон или Тегеран – поважнее, как думают местные деятели, коронавируса, экономического кризиса и благосостояния народа.