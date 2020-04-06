Икрам Нур, автор haqqin.az 11:43

Назначенного премьер-министром Ирака Аднана аз-Зурфи обвинили в том, что он является «кандидатом от американской разведки». Интриги на самом деле никакой – заявление сделали представители восьми фракций местного парламента, входящие в проиранский блок «Народных мобилизационных сил» (PMF). Причем в аккурат после того, как в Багдаде с «секретным визитом», о котором в иракской столице не знал разве что глухой и слепой, побывал новый командующий иранской спецслужбой «аль-Кудс» Исмаил Гани.

Ему удалось совершить почти невозможное – заставить парламентариев-шиитов объединиться вокруг более удобной для Тегерана на посту премьера страны кандидатуры - Мустафы аль-Казыми, главы аппарата контрразведки Ирака, как возможной замены Аднану аз-Зурфи. Начнем с того, что аппарат контрразведки - структура, созданная с нуля во времена американской оккупационной администрации, а все ее кадры прошли подготовку у американских специалистов. Так что, если кого и называть кандидатом от американской разведки, то уж никак не аз-Зурфи, а его альтернативу. Более того – что особенно пикантно - именно аппарат контрразведки и именно представители блока «Народных мобилизационных сил» еще совсем недавно обвиняли в сливе американцам информации, приведшей к гибели Касема Сулеймани и Абу Мехди аль-Мухандиса.

Пока непонятно, будет ли от презентации Ираном столь скандальной фигуры как Мустафа аль-Казыми хоть какой-то толк, кроме медийного, все же позиции Аднана аз-Зуруфи достаточно прочны, но понятно одно – местный политический фарс под названием «бесконечные выборы премьера» безбожно затягивается. Причем его участникам совершенно наплевать на ситуацию в стране. Тегеран откровенно «закусил удила», всерьез поверив, что может выдавить американцев из Ирака, а потому делает все возможное, чтобы путем перетасовок местных политических фигур добиться прихода к власти того, кто провозгласит «борьбу за освобождение страны от иностранной [читай – американской, И.Н.] оккупации».

К чему сразу же примкнут застоявшиеся без дела, слегка обнищавшие без финансовой поддержки, а также несколько деградировавшие и скатывающиеся в криминал вчерашние «герои войны с ИГИЛ» из числа местной шиитской милиции, все эти Хашд Шааби и Китаиб Хизбалла. Кстати, буквально вчера официальный представитель последней сделал ряд важных заявлений, в частности, о том, что американские войска должны уважить желание иракского народа о выводе из страны и не должны испытывать терпение фракций сопротивления, а также о том, что подразделения Катаиб Хизбалла и других фракций сопротивления «находятся на поле боя и готовы к отражению любой угрозы». При этом оптимистично заверив в конце своего выступления аудиторию в том, что США не представляет собой серьезной угрозы, поскольку «у Америки большие проблемы, и она пытается не развалиться из-за коронавируса». И потому, дескать, американцы уже сами намереваются эвакуироваться из Ирака, нужно лишь слегка их к этому «подтолкнуть». Выглядит похожим на правду, ведь прошла же эвакуация базы США в Эль-Каиме, но именно что – только выглядит, поскольку речи о реальном выводе контингента ВС США из Ирака не идет, и такого вопроса даже не ставится. Поскольку историю с Эль-Каимом сами американцы, во-первых, подают «под соусом» снижения рисков инфицирования коронавирусом при контакте с иракскими курсантами. Во-вторых, как совершенно справедливо отмечают эксперты, даже имей место реальный вывод личного состава из Ирака, то этот процесс бы сейчас остановился: из-за коронавируса военное руководство несколько пересмотрело приоритеты. Так, 2500 американских десантников застряли в Кувейте, приостановлена ротация контингента в Афганистане.

И, в-третьих, что самое главное, в данном вопросе основным является не сокращение пары-другой мало что значащих американских военных баз в Ираке, а размещение в стране американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. О чем генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, сообщил еще 13 марта. После чего спустя менее двух недель эти комплексы и были развернуты. В итоге американцы получили не только фактический, но и технический контроль над воздушным пространством Ирака. А для взбешенные таким раскладом иранской стороны иракские должностные лица, по согласованию с Вашингтоном, преподнесли версию о том, что ЗРК Patriot размещаются в Ираке в обмен на сокращение сил международной коалиции в этой стране.