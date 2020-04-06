В России стремительно растет число больных коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Об этом 8 апреля сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекциии.

«За последние сутки в России подтверждено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах, зафиксировано 5 летальных исходов», — указано в сообщении. По данным оперштаба, полностью выздоровели еще 86 человек.

Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге.

За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

Ранее срок окончания эпидемии коронавируса в России назвал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. По его прогнозу, пик распространения вируса спадет в начале лета.