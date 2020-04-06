Карине Геворгян: «Пусть Армения и не надеется.. Израиль не минимизирует военное сотрудничество с Азербайджаном»

В ближайшее время в Тель-Авиве должно состояться открытие посольства Армении. Решение об этом было принято еще в сентябре прошлого года. До 2018 года резиденция посла находилась в Париже, затем она переместилась в Ереван, а теперь будет располагаться в Тель-Авиве, так как Ереван не признает Иерусалим израильской столицей.

Армянские и иранские эксперты оценивают, как открытие посольства в Тель-Авиве скажется на отношениях Армении с Ираном и Израиля с Азербайджаном. В Иране к такому решению армян отнеслись крайне негативно. Да и в самой Армении эта новость была воспринята весьма неоднозначно. Есть опасения, что тем самым Армения испортит отношения с Ираном и другими странами региона.

«Мне сложно делать однозначные выводы, - цитирует востоковеда Вадима Арутюнова Федеральное агентство новостей. - С одной стороны, открывать посольство надо, а с другой - это противопоказано, потому что это осложняет диалог с Тегераном - единственным добрым соседом, который, как говорится, и в жару, и в стужу всегда остается рядом с нами. В Армении в основном против открытия посольства, так как это может ударить и по отношениям со странами Ближнего Востока».

Политолог Карине Геворгян и вовсе считает данное решение бессмысленным.

«Убедительных обоснований ни у предъявляющих претензии иранцев, ни у армян нет, - говорит она. - Политический диалог между Израилем и Арменией и так велся без всяких посольств. Все, что было необходимо обсуждать, страны обсуждали. А если в Ереване думают, что таким образом они минимизируют военно-техническое сотрудничество между Израилем и Азербайджаном, то пусть не надеются».