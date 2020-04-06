Карине Геворгян: «Пусть Армения и не надеется.. Израиль не минимизирует военное сотрудничество с Азербайджаном»
В ближайшее время в Тель-Авиве должно состояться открытие посольства Армении. Решение об этом было принято еще в сентябре прошлого года. До 2018 года резиденция посла находилась в Париже, затем она переместилась в Ереван, а теперь будет располагаться в Тель-Авиве, так как Ереван не признает Иерусалим израильской столицей.
Армянские и иранские эксперты оценивают, как открытие посольства в Тель-Авиве скажется на отношениях Армении с Ираном и Израиля с Азербайджаном. В Иране к такому решению армян отнеслись крайне негативно. Да и в самой Армении эта новость была воспринята весьма неоднозначно. Есть опасения, что тем самым Армения испортит отношения с Ираном и другими странами региона.
«Мне сложно делать однозначные выводы, - цитирует востоковеда Вадима Арутюнова Федеральное агентство новостей. - С одной стороны, открывать посольство надо, а с другой - это противопоказано, потому что это осложняет диалог с Тегераном - единственным добрым соседом, который, как говорится, и в жару, и в стужу всегда остается рядом с нами. В Армении в основном против открытия посольства, так как это может ударить и по отношениям со странами Ближнего Востока».
Политолог Карине Геворгян и вовсе считает данное решение бессмысленным.
«Убедительных обоснований ни у предъявляющих претензии иранцев, ни у армян нет, - говорит она. - Политический диалог между Израилем и Арменией и так велся без всяких посольств. Все, что было необходимо обсуждать, страны обсуждали. А если в Ереване думают, что таким образом они минимизируют военно-техническое сотрудничество между Израилем и Азербайджаном, то пусть не надеются».
Генсек Постоянного секретариата Международной конференции по поддержке Палестины в Исламской консультативной ассамблее Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан назвал решение правительства Армении «неожиданным». По его словам, это будет противоречить интересам палестинского народа и отрицательно скажется на стабильности и безопасности в регионе.
А глава Исламского университета Азад доктор Азиз Джаванпур уверен, что «у Армении не будет ощутимых и военных выгод в развитии отношений с Израилем. Но то, что Армения теряет, может иметь стратегический характер».
Армянский политолог Айк Халатян, в свою очередь, считает, что «армянские власти не ставят под сомнение важность отношений с Ираном».
«Официальный Ереван всегда подчеркивал, что никогда не будет участвовать в каких-либо действиях против Исламской Республики, - говорит Халатян. - Более того, в Ереване регулярно заявляют о своем желании стать мостом между Ираном и ЕАЭС, а также Ираном и Европой, учитывая развитые и дружественные отношения Армении со всеми тремя сторонами. Поэтому думаю, что Тегеран отнесется с пониманием к желанию Еревана развивать отношения с Израилем, тем более что это сотрудничество не направлено против Исламской Республики».