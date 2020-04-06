Еврогруппа не смогла договориться о помощи Италии

"После 16 часов обсуждений мы приблизились к соглашению, но пока не достигли его", - написал госминистр финансов Португалии Сентену, сообщает Дойче велле.

Министры финансов еврозоны не смогли договориться о размере помощи Италии. Об этом сообщил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

По его словам, речь идет о решении двух задач. Во-первых, у Евросоюза была создана мощная финансовая сеть безопасности на фоне пандемии коронавируса - "для защиты трудящихся, фирм и стран". Во-вторых, участникам еврозоны необходимо выработать "солидный план восстановления" национальных экономик.

По словам источников Reuters, основным камнем преткновения на переговорах стали разногласия Италии и Нидерландов по вопросу о том, на каких условиях правительства стран еврозоны будут привлекать кредиты для борьбы с эпидемией. Это противоречие пока не дает согласовать новый пакет помощи сообществу объемом в полтриллиона евро для преодоления последствий пандемии нового вируса.

В конце марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте предупредил, что ЕС лишится своего предназначения, если не сумеет выработать серьезный ответ на пандемию коронавируса и на связанный с ней кризис.