Журналист Максим Шевченко госпитализирован с подозрением на коронавирус

У известного российского журналиста Максима Шевченко заподозрили коронавирус. Он оказался на больничной койке с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал журналиста.

По словам Шевченко, диагноз воспаление легких ему поставили в частной клинике только после компьютерной томографии. Ранее врачи не слышали никаких хрипов у него в легких.

Журналист заявил, что попал в больницу «после недельной температуры 38-39 градусов, курса антибиотиков и пяти визитов врачей». После того как жар спал, Шевченко обратился в частную клинику и сделал КТ. «Там сразу увидели обильные очаги поражения в легких. А рентген ничего не показывал», — добавил журналист, которого в итоге госпитализировали на «скорой».

Известно, что Шевченко сдал анализы на коронавирус, но их результаты еще неизвестны.