Араз Агаларов: «Пора выходить из карантина и начать работать»

Отвечая на вопрос журналиста издания, не пора ли выходить из карантина, владелец группы компаний Crocus заявил, что пора: «Есть масса других вариантов - как можно в условиях коронавируса усилить контроль и при этом продолжать работать. Вот я у себя на предприятии ввел свои меры безопасности... У нас всем покупателям, которые заходят в наши магазины, все-таки «Твои дома» работают, это же продовольственные, - дезинфицируют руки. И постоянно протираем ручки корзин для продуктов... Все продавцы в масках, которые с регулярной частотой меняются. И все, кто выходит на работу, тестируются на температуру. Я думаю, вот такой режим, - его же можно сохранять, сколько угодно долго. Кстати, это профилактика не только коронавируса, это и верное средство против других вирусных и бактериальных инфекций».

Российский миллиардер азербайджанского происхождения Араз Агаларов в интервью «Комсомольской правде» прокомментировал сложившуюся в российской экономике ситуацию в связи с пандемией коронавируса, а также введенный в РФ карантинный режим.

«Я, конечно же, не специалист... Но, вот тоже думаю: а может быть, тот же туберкулез распространяется с большей скоростью, чем коронавирус. Хотя некоторые специалисты утверждают... что туберкулез ещё более опасный, чем коронавирус. Но с ним мы так интенсивно, как с коронавирусом, не боремся», - считает миллиардер.

На вопрос издания «Не пора ли запускать печатный станок? Или это вредно для экономики?» Агаларов заявил, что в условиях нынешнего кризиса правительство должно запустить печатный станок. По его словам, дополнительная денежная масса не нанесет вреда экономике.

«...Печатный станок для экономики не вреден, если его компенсировать производством каких-то материальных благ. Допустим, можно было бы, условно говоря, выделить триллион рублей на строительство, к примеру, 20 миллионов квадратных метров жилья. И начать строить интенсивно…”

Агаларов напоминает, что «...все кризисы, которые были разрушительные в Японии, в Европе, в Америке в 1927 - 1929 годах, - они заканчивались только тогда, когда правительства начинали массовое строительство. Китай расцвел на массовом строительстве. Они возводят 1,6 миллиарда квадратных метров жилья и 10 тысяч километров автомобильных дорог. (В год. - Ред.) Пока мы не запустим эту схему, мы так и будем топтаться на этих… Своих проблемах».