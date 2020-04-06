Турция направила помощь Балканам
Турция направила в страны Балканского региона медицинскую помощь для борьбы с пандемией коронавируса нового типа.
Как сообщает Anadolu, груз, состоящий из медицинских масок, специальных защитных комбинезонов и тестов по диагностике коронавируса, был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Военно-транспортный самолет A400M ВВС Турции с гуманитарной помощью вылетел из Анкары сегодня утром.
Груз будет передан властям Сербии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также Косово. Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции. На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и языках страны, куда отправлена помощь, слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».