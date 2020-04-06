Kontakt Home не остановился и отправил дополнительную помощь в карантинные зоны

В прошлом месяце Kontakt Home, поддержав призыв Президента, выделила 50 000 манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Не ограничиваясь этим, в этот раз для обеспечения потребностей соотечественников, помещенных в карантин и проходящих лечение от инфекции, компания отправила дополнительную помощь в центральные больницы особого карантинного режима Гобустана и Масаллы.

Как сообщили в компании, прежде чем отправить продукцию, были определены нужды больниц. Было выяснено, что пациенты больше всего нуждаются в позитивном настроении. Остальные потребности обеспечиваются со стороны медицинского персонала и государства. Чтобы поднять моральный дух пациентов и настроить их на позитивную волну, Kontakt Home отправил в указанные больницы смарт-телевизоры, пакеты AiləTV, музыкальные центры и портативные акустические товары.

Хотим также отметить, что компания активно участвует в борьбе против коронавируса. В рамках программы "Поддержка клиента" компания ввела отсрочку на 1 месяц на ежемесячные платежи по кредитам клиентов в связи с усилением особого карантинного режима и сокращением доходов населения. Также сеть магазинов серьезно относится к мерам безопасности в своей деятельности.

Чтобы обеспечивать заказы, не нарушая условий карантинного режима, к услугам клиентов предоставлен сайт www.kontakt.az, где, руководствуясь принципом «Быстро, Безопасно и Бесплатно», можно получить желаемый товар прямо на дом.