ПКК устроила теракт в Турции: погибли пять человек

В провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции при взрыве, устроенном членами террористической Рабочей партии Курдистана (ПКК), погибли пять человек.

В администрации провинции сообщили, что теракт произошел сегодня утром в районе Кульп. "Пять местных жителей, которые ехали на машине в лес для заготовки дров, погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства, заложенного членами террористической организации ПКК", - цитирует сообщение РИА Новости.

Силы безопасности проводят "операцию по выявлению и поимке виновных в нападении", отметили в администрации.