Коронавирус может оставить без работы миллиард человек

Из-за распространения коронавируса под угрозой потери работы или сокращения зарплаты оказались более миллиарда человек по всему миру, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международной организации труда.

Издание указывает, что наиболее уязвимыми в этой ситуации оказываются работники гостиничного бизнеса, общественного питания и торговли. В МОТ предупреждают: если пандемия не пойдет на спад, безработица будет только расти, передает Лента.ру.