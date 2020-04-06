В Китае закрыли целый город на карантин
Китайский город Суйфэньхэ в северо-восточной провинции Хэйлунцзян закрыли на карантин из-за новых завозных случаев коронавируса.
Как передает CCTV (основной телевещатель на территории материкового Китая), жители городского уезда обязаны оставаться в своих домах. Лишь один человек из семьи может выходить раз в три дня за покупками предметов первой необходимости и возвращаться домой в тот же день.
Накануне в Хэйлунцзяне случаи заболевания выросли до 25 в день — максимума в регионе. Власти считают, что это происходит из-за наплыва зараженных приезжих из соседней России.
Суйфыньхэ — крупный переход между КНР и Россией в провинции с абсолютным преимуществом по объему экспорта и импорта.