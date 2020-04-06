В азербайджанской армии проверили боеготовность снайперов фото; видео
Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год в Азербайджане, с целью совершенствования боевых навыков личного состава проходит проверка уровня подготовки снайперов в азербайджанской армии.
Как сообщили в пресс-службе министерства, снайперские группы совершают марши на большие расстояния, занимают выгодные позиции, проводят маскировку позиций и разведку местности, устанавливают ложные снайперские позиции, а также выполняют одиночную и групповую стрельбу по целям на различных расстояниях.