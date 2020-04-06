Медики нашли новый возможный симптом коронавируса

Дерматологи из французского Национального синдиката дерматологов-венерологов (SNDV) рассказали о новом возможном симптоме заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает BFMTV.com.

Согласно информации, группа из 400 дерматологов в ходе обсуждения выявила, что инфицированные имели поражения кожи, а именно высыпания, похожие на крапивницу. Врачи отметили, что покраснения в некоторых случаях могут быть болезненными, пишет Газета.ру.

Проведенные SNDV анализы указывают на наличие связи между возникновением высыпаний и обнаружением коронавирусной инфекции.