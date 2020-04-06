Кремль поставил США условие по нефти

Естественное сокращение добычи нефти, о котором начали говорить в США, нельзя засчитать в рамках возможного будущего соглашения в формате ОПЕК+, параметры которого будут обсуждаться 9 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это, знаете, длину и ширину сравнивать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли устроить Россию естественное сокращение добычи США, которое все равно произошло бы на фоне падения спроса и низкой цены, или же российская сторона продолжит настаивать на участии американской стороны в организованных усилиях по стабилизации рынка.

Условие по сокращению добычи, которое Россия и Саудовская Аравия поставили США, предусматривает именно регулирование объемов и их конкретный уровень, подчеркнули в Кремле. Таким образом, заключил Песков, Москва продолжит настаивать на участии американских компаний в усилиях по стабилизации нефтяного рынка, пишет Лента.ру.