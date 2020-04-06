Американцы торопят: Поскорее Грузию и Украину в НАТО оперативный комментарий
Весь мир озабочен одним – пандемией коронавируса, и нацелен на одно – борьбу с этим бедствием, но у США, где ситуация cегодня, пожалуй, самая тяжелая, свои заботы. Вашингтон именно сейчас надумал поскорее принять Грузию и Украину в НАТО. Во всяком случае, заявил об этом - Государственный департамент страны в очередной раз сообщил, что Белый дом привержен своим намерениям одобрить вступление этих стран в альянс.
Точные сроки, как всегда, не оговариваются, однако речь идёт о «ближайшем будущем». Впрочем, в Грузии и Украине сейчас вряд ли это кого-то обрадует или, напротив, обеспокоит – им не до того, коронавирус одолевает.
Тем не менее и отказываться от вступления в НАТО они, скорее всего, не станут, так что, очевидно, в «ближайшем будущем» у границ России будут страны в соответствии с принципами Североатлантического блока, мягко говоря, не очень дружелюбно настроенные по отношению к Москве.
Как следует из информации, представленной Государственным департаментом США, в недалекой перспективе союзники НАТО намерены продолжать военные учения с силами Грузии и Украины, осуществлять укрепление передового присутствия в регионе и оказывать дальнейшую поддержку суверенитету этих стран.
А чтобы Киев и Украина в новой для мира ситуации не передумали, им пообещали финансовую помощь – на коронавирус, ну и на другие нужды. И Грузия в рамках противостояния пандемии сразу же обратилась в Центру НАТО по реагированию на катастрофы (EADRCC) с просьбой помочь в оснащении ста контрольно-пропускных пунктов. Для этого необходимы сто полевых кухонь, сто полевых медицинских пунктов, две с половиной тысячи походных кроватей, сто генераторов, сто холодильников, сто электрочайников и т.д. Пока сообщений о предоставлении затребованного нет…
Тем не менее, как считает профессор политологии Ника Читадзе, Грузия не должна отказываться ни от членства в НАТО, ни от Абхазии и Южной Осетии.
«Территориальная целостность Грузии не подлежит пересмотру. Мы знаем, что Грузия является членом более сотни международных межправительственных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, ОБСЕ. Повсюду она представлена в международно признанных границах... Грузия также должна вступить в НАТО на этих территориях. Если страны НАТО не забывают о нас и в такой сложный период, когда пандемия охватила все страны альянса, то вступление Грузии в НАТО не за горами», - подчеркивает Н.Читатдзе.
Между тем еще в конце февраля премьер Грузии Георгий Гахария написал для газеты The Washington Times статью, в которой заявил, что НАТО пора ответить на запрос о вступлении Тбилиси в альянс. Необходимость предоставления членства в блоке грузинский премьер обосновывает тем, что Тбилиси вносит огромный вклад в «трансатлантический альянс» и жизненно необходим для обеспечения «геополитической безопасности» Чёрного моря.
Гахария подчеркнул, что Чёрное море служит буферной зоной, которая помогает защищать Европу, НАТО и жизненно важные интересы США от враждебных держав, называя в качестве основной угрозы, естественно, Россию.
Но Альянс, несмотря на активное сотрудничество Грузии и Украины с ним в военной сфере и даже побудительные заявления Госдепа США , не торопится делать Тбилиси и Киев своими членами. Генсек НАТО Столтенберг по-прежнему настаивает, что, хотя в Грузии и Украине и наблюдается «значительный прогресс», там еще многое предстоит сделать, прежде чем вступить в блок.
Но для «дальнейшего прогресса» нужны средства, и немалые. Как заметил украинский политолог Александр Коноваленко в интервью haqqin.az, для исправления всего этого необходимо немало времени и, главное, нужны серьёзные финансовые вливания. У Киева и Тбилиси сегодня таких средств просто нет, а помощи Запада явно недостаточно.
«И учитывая, какие непростые времена сейчас переживает мировая экономика, вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем. Принятие Северной Македонии в ряды альянса совсем не говорит о том, что полноправное членство скоро ждет Грузию и Украину. Существует целый ряд проблемных моментов — политических, экономических, социальных, — которые не позволят Киеву и Тбилиси в обозримом будущем вступить в НАТО. Присоединение настолько неустойчивых, нестабильных государств, как Украина или Грузия, может довольно дорого стоить Североатлантическому альянсу», - считает украинский политолог.
Ну, а заявления Госдепа с их давно отработанной риторикой будут звучать и дальше, не сомневается А.Коноваленко.
«Ведь с точки зрения военно-стратегических интересов РФ принятие Украины и Грузии в НАТО в качестве полноценных членов будет однозначно враждебным шагом, на который Москва готова в случае необходимости дать адекватный ответ. И в альянсе об этом прекрасно знают, поэтому никто там не собирается вступать в конфликт с Россией из-за Украины и Грузии. Подобные заявления больше похожи на дежурные фразы, которые нужны, чтобы ободрить Киев и Тбилиси», - резюмирует политолог.