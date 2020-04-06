Иран предрек провал переговоров ОПЕК+

Переговоры стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которые пройдут 9 апреля в формате вебинара, могут оказаться безрезультатными, так как члены ОПЕК не договорились между собой об условиях сделки, утверждает министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, сообщает ТАСС.

"Организация вебинара ОПЕК+ в отсутствие каких-либо четких и согласованных договоренностей дает рынку сигнал о предстоящем провале еще до начала совещания, что может только усугубить ситуацию с ценами. Поэтому Иран выступает против организации встречи без прояснения ряда вопросов", - говорится в письме Зангане председателю конференции ОПЕК, министру нефти Алжира Мухаммеду Аркабу.

Иранский министр также высказывает недовольство тем, что встреча была организована по инициативе "некоторых членов ОПЕК, в результате действия которых рынок и пришел в такое состояние".

Министерская встреча не будет плодотворной без понимания того, какого результата участники хотят достичь и как встреча будет способствовать его достижению, а также какой будет реакция рынка на итоги встречи, предупреждает иранский министр.

По словам Зангане, накануне встречи участникам ОПЕК до сих пор не ясно, какой объем сокращения предлагается рассмотреть, и на какой срок, какой объем сокращения на себя могут взять США и Канада, от какого уровня предлагается сокращать добычу, а также как предполагается распределить индивидуальные квоты между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Согласно практике ОПЕК, все эти вопросы члены организации сначала должны обсудить между собой, а уже затем с участниками, не входящими в ОПЕК, напоминает министр.