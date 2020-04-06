BMW будет выпускать медицинские маски

Германский производитель автомобилей BMW готов приступить к выпуску медицинских масок. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Оливер Ципсе.

"Таким образом мы будем активно работать над устранением глобального дефицита", - отметил Ципсе, добавив: "Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности", - сообщает Дойче велле.

В BMW уже пообещали закупить необходимое для производства оборудование.

Как отмечает Reuters, концерн уже обязался в краткосрочной перспективе поставить Баварии 150 000 профессиональных масок типа FFP2 для медперсонала и 1 миллион обычных масок.