Борису Джонсону стало лучше
Состояние госпитализированного с коронавирусом премьера Великобритании Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил представитель канцелярии политика.
Источник сообщил, что «состояние премьера по-прежнему клинически стабильно, он реагирует на лечение», ему оказывается помощь в реанимации больницы St Thomas' Hospital, передает РИА Новости.
Указывается также, что «он в хорошем настроении». На брифинге для британских журналистов представитель канцелярии уточнил, что премьер по-прежнему дышит сам, подключение к ИВЛ ему не нужно, он ограничивается обычной кислородной маской.