«К большому сожалению, количество людей, нарушающих карантин, очень много». Об этом заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, увеличение количества заболевших связано с тем, что карантинный режим не соблюдается строго.

«Если наши граждане не будут соблюдать карантинный режим, то мы будем вынуждены обратиться к правительству с просьбой ужесточить карантинный режим. Если же мы потерпим 2-3 недели, то сможем вернуться к нормальной жизни», - сказал он.

В свою очередь, глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов также заявил о нарушениях карантинного режима.

«Если так пойдет дальше, то карантинный режим не только не будет отменен 20 апреля, но и еще более ужесточен», - сказал он.

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На прошлой неделе в стране была разработана и утверждена инструкция по обеспечению безопасности пищевых продуктов». Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом было пожертвовано 110 млн манатов: «В страну в достаточном количестве завезены шлемы, скафандры, маски. Сегодня в стране в резерве есть 5 млн медицинских масок. В течение дня продается больше 450 тысяч масок».

Глава пресс-службы также отметил, что в отношении нарушивших карантинный режим 7 и 8 апреля приняты меры.

«В административном порядке арестованы 12 человек, выявлены два объекта общепита, возбуждено 1 уголовное дело. 2 человека арестованы за продажу журналистских удостоверений. Более 30% работникам госструктур выданы разрешения. На сайт icazə.gov.az подали обращения и некоторые частные компании», - сказал он.

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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом. Члены штаба отвечают на вопросы представителей СМИ.