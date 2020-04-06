Оперативный штаб: «Карантинный режим может быть ужесточен» Прямая трансляция, обновлено
«К большому сожалению, количество людей, нарушающих карантин, очень много». Об этом заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По его словам, увеличение количества заболевших связано с тем, что карантинный режим не соблюдается строго.
«Если наши граждане не будут соблюдать карантинный режим, то мы будем вынуждены обратиться к правительству с просьбой ужесточить карантинный режим. Если же мы потерпим 2-3 недели, то сможем вернуться к нормальной жизни», - сказал он.
В свою очередь, глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов также заявил о нарушениях карантинного режима.
«Если так пойдет дальше, то карантинный режим не только не будет отменен 20 апреля, но и еще более ужесточен», - сказал он.
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На прошлой неделе в стране была разработана и утверждена инструкция по обеспечению безопасности пищевых продуктов». Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, заявил глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.
И.Мамедов отметил, что в Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом было пожертвовано 110 млн манатов: «В страну в достаточном количестве завезены шлемы, скафандры, маски. Сегодня в стране в резерве есть 5 млн медицинских масок. В течение дня продается больше 450 тысяч масок».
Глава пресс-службы также отметил, что в отношении нарушивших карантинный режим 7 и 8 апреля приняты меры.
«В административном порядке арестованы 12 человек, выявлены два объекта общепита, возбуждено 1 уголовное дело. 2 человека арестованы за продажу журналистских удостоверений. Более 30% работникам госструктур выданы разрешения. На сайт icazə.gov.az подали обращения и некоторые частные компании», - сказал он.
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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит для представителей СМИ брифинг в связи с коронавирусом. Члены штаба отвечают на вопросы представителей СМИ.
Выступая на брифинге, пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов заявил, что сегодня в Азербайджане было выявлено 105 больных коронавирусом, что говорит о росте числа инфицированных.
Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения.