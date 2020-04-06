В Ухане после открытия города начался свадебный бум

Отмечается, что программа для подачи заявлений на регистрацию брака в среду с трудом справлялась с наплывом пользователей, из-за чего в ней возникли временные неполадки. В этот день программой воспользовались в три раза больше пользователей, чем обычно.

В издании подчеркнули, что желание жителей Уханя оформить брак резко контрастирует с ситуацией, например, в городе Сиань провинции Шэньси — там зафиксировали пик разводов после того, как ЗАГСы города возобновили работу 1 марта.

Ухань с 23 января фактически был изолирован от внешнего мира из-за коронавируса. 8 апреля власти китайской провинции Хубэй сняли транспортную блокаду с города.