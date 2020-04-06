В Ухане после открытия города начался свадебный бум
Жители китайского города Ухань после снятия транспортной блокады стали активно подавать заявления на регистрацию брака, сообщает издание Global Times.
Отмечается, что программа для подачи заявлений на регистрацию брака в среду с трудом справлялась с наплывом пользователей, из-за чего в ней возникли временные неполадки. В этот день программой воспользовались в три раза больше пользователей, чем обычно.
В издании подчеркнули, что желание жителей Уханя оформить брак резко контрастирует с ситуацией, например, в городе Сиань провинции Шэньси — там зафиксировали пик разводов после того, как ЗАГСы города возобновили работу 1 марта.
Ухань с 23 января фактически был изолирован от внешнего мира из-за коронавируса. 8 апреля власти китайской провинции Хубэй сняли транспортную блокаду с города.