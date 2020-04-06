Путин: все проходит, и это пройдет

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами по борьбе с распространением коронавируса заявил, что Россия не раз сталкивалась с серьезными испытаниями в своей истории, однако со всем справилась.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания... со всем справилась Россия», — сказал российский президент, отметив, что РФ победит «эту заразу коронавирусную», пишет Газета.ру.

«Вместе мы все преодолеем», — подытожил российский лидер.