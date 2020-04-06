Оперативный штаб о людях, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких

"В медицинских учреждениях, выделенных для карантинного режима, постоянно проверяются аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование". Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, в случае возникновения каких-либо проблем предпринимаются необходимые шаги для немедленного их устранения:

"Если число пациентов, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, увеличится, то ситуация ухудшится. Потому что практика показывает, что такие пациенты умирают чаще. Чтобы не было тяжелых случаев, необходимо строго соблюдать правила карантинного режима".

Председатель TƏBİB сказал, что среди 105 человек состояние одной пожилой женщины более тяжелое: "Эта женщина онкобольная".