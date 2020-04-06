Евросоюз выделит более €15 млрд странам Африки, "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия), Западных Балкан и Турции для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе, передает ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности разработали планы целенаправленных ответных мер в поддержку усилий стран-партнеров по борьбе с пандемией коронавируса. ЕС обеспечит финансовую поддержку странам-партнерам в размере более €15,6 млрд из существующих ресурсов внешнеполитической службы", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что, в частности, €3,25 млрд будут направлены в Африку, в том числе €1,19 млрд - в североафриканские страны. Кроме того, €2,1 млрд пойдут южным соседям, €962 млн - странам "Восточного партнерства", €800 млн - Западным Балканам и Турции.

ЕС также окажет поддержку Азиатско-Тихоокеанскому региону в размере €1,22 млрд, еще €291 млн направят в Африку, Карибский и Тихоокеанский регионы. Наконец, €918 млн получат страны Латинской Америки и Карибского бассейна и €111 млн - заморские страны и территории.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,4 млн человек, зафиксировано свыше 80 тыс. смертельных исходов.