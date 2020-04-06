Американский эпидемиолог назвал ключевое средство от COVID-19

Лучшее средство защиты от коронавируса – это маска, заявил эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брендон Браун, отметив, что использование перчаток – бесполезно, передает РИА Новости.

По его словам, именно маска помогает человеку избежать непреднамеренных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.

"Ношение перчаток не заставляет вас меньше дотрагиваться до своего лица", - сказал он, уточнив, что желание потрогать или потереть лицо – естественный процесс, идущий вне зависимости от наличия перчаток.

Эксперт также обратил внимание на то, что на тщательно вымытых и продезинфицированных руках вирус долго не проживет.