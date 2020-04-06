TƏBİB: Коронавирусом в Азербайджане заразился всего один медработник

«До сегодняшнего дня коронавирусом заразился всего один медицинский работник». Об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, сказал председатель правления публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что такие случаи происходят при безответственном подходе к работе среднего медицинского персонала в медучреждении.

«Но эти риски для медицинских работников всегда есть. Мы контролируем ситуации, где есть риск, стараемся, чтобы пожилые сотрудники работали в более безопасных условиях. Наши больницы обеспечены необходимыми защитными средствами. В то же время наш запас лечебных препаратов также достаточно большой», - сказал он.