Около ста малых нефтяных компаний могут остановить добычу в апреле - июне из-за того, что стоимость добываемого сырья для них стала отрицательной. Такое мнение высказала гендиректор ассоциации "Ассонефть", которая объединяет небольшие нефтяные компании России, Елена Корзун, передает ТАСС.

"Порядка ста компаний с добычей меньше 50 тыс. тонн в год - вот эта группа компаний и столкнется с тяжелой ситуацией по уплате НДПИ", - говорит Корзун.

По ее словам, цена нефти на внутреннем рынке сложилась "отрицательной по отношению к налогу". Скорее всего, для компаний эта ситуация будет означать остановку добычи, считает она.

В конце марта "Ассонефть" направила обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина с просьбой предоставить независимым компаниям сектора отсрочку по уплате НДПИ в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой.

Независимые нефтяные компании (ННК) занимаются разведкой, добычей нефти и газового конденсата, которые они реализуют на внутреннем рынке. Так как у них нет своих НПЗ, то в условиях падения спроса на топливо возможности ННК по сбыту продукции существенно ограничены.

По ее словам, с проблемами уже столкнулись малые компании из Саратовской области, Пермского края, Башкирии, Урала, большинство из них работают на рынке не более 3 лет. Как правило, финансовой подушки у таких компаний нет в связи с набольшими оборотами, замечает Корзун.

"Это наш отраслевой малый бизнес. Государство же помогает в этой ситуации другим отраслям. Поэтому мы и просим дать им передышку хотя бы на квартал. Эти компании не входят в списки системообразующих, но они важные налогоплательщики на уровне регионов", - поясняет она.