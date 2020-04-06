Продолжаются мероприятия по поддержке одиноких и пожилых лиц старше 65 лет, которым запрещено покидать место жительства в условиях особого карантинного режима, введенного в Азербайджане Оперативным штабом при Кабинете министров с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщает haqqin.az, в рамках социальной и просветительской акции, организованной Общественным объединением "Региональное развитие" и супермаркетом Rahat, волонтеры объединения раздали 150 гражданам, находящимся в группе особого риска, продукты питания, проинформировали их о профилактических мерах, принимаемых государством для борьбы с пандемией, а также о правилах личной гигиены и важности социальной изоляции.

Получившие помощь граждане поблагодарили за внимание и заботу.