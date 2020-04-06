«Мобильный нотариат»: доверенность теперь можно передать не выходя из дома

В этих целях с сегодняшнего дня в сотрудничестве с Министерством здравоохранения вводится в использование новая электронная услуга, позволяющая гражданам, имеющим право на бесплатную или льготную лекарственную помощь в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране общественного здоровья» посредством программного обеспечения «Мобильный нотариат», созданного с использованием современных инновационных методов, выдавать электронную доверенность другим лицам на получение этих лекарственных средств в режиме реального времени 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, не покидая свои дома.

Возможность выдачи социальной доверенности в электронном виде имеет особое значение для граждан старше 65 лет, основных пользователей этих услуг, которым запрещено покидать свои дома для защиты их здоровья во время карантинного режима.

«Социальной доверенностью», применение которой в онлайн-режиме начато 8 апреля 2020 года, смогут пользоваться более чем 100 000 человек путем загрузки бесплатного приложения «Мобильный нотариат» с платформ AppStore и PlayStore, а также в случае с действующими пользователями путем обновления программы. Подробная информация размещена на страницах социальной сети мобильного приложения (www.facebook.com/mobilnotariat и www.instagram.com/mobil_notariat/).

Следует особо отметить, что, проявляя чуткое понимание к сложившейся ситуации и заботу о наших гражданах в режиме особого карантина, услуга будет оказываться бесплатно.

Напомним, что программное обеспечение «Мобильный нотариат» в том числе позволяет гражданам выдавать доверенности на использование транспортных средств, а также адвокатам в электронном порядке с помощью мобильных телефонов без обращения в нотариальную контору. Количество доверенностей, выданных таким образом, исчисляется тысячами.