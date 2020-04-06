Оперативный штаб: Вопрос бесплатной раздачи масок населению неактуален

В Азербайджане не актуален вопрос бесплатной раздачи масок населению. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, маски бесплатно раздаются врачам и больным, а также сотрудникам полиции и таможенных органов.

"Маска стоит недорого, цены приемлемые. Наблюдался небольшой дефицит, что было устранено после открытия предприятия по производству масок. В случае надобности государство задействует все ресурсы", - сказал Мамедов.

Ибрагим Мамедов также отметил, что имелись случаи повышения цен на маски. Но Министерству экономики поручили, чтобы таких случаев не было.

«Лучше всего увеличить производство масок. В течение дня в аптеки раздаются 450 тыс. масок. Если люди не будут выходить на улицы без особой надобности, потребность в спирте и масках также сократится», - сказал он.