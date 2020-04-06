Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор Берни Сандерс, который оставался единственным оппонентом бывшего вице-президента США Джо Байдена в борьбе за право быть единым кандидатом в президенты от Демократической партии, завершает участие в предвыборной гонке, говорится в сообщении его штаба, распространенном в среду, сообщает CNN.

"Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство", - говорится в сообщении.

Приостановка кампании сенатора означает, что теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.