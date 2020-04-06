Внук Назарбаева выиграл суд в Лондоне

Высокий суд Лондона отменил предписания против внука бывшего президента Казахстана Нурали Алиева, согласно которым он должен был доказать, на какие средства были приобретены роскошные особняки в британской столице, передает Reuters.

Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) весной прошлого года. Британские правоохранители требовали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.

Однако в среду Высокий суд вынес решение в пользу Алиева и отменил постановления против компаний, которые владели объектами недвижимости.

«NCA сознательно проигнорировало соответствующую информацию, которую я добровольно предоставил, и предприняло необоснованные судебные иски, включая шокирующие оскорбления против меня, моей семьи и моей страны», - заявил Алиев.

Напомним, что в 2018 году в Великобритании вступил в силу закон UWO, позволяющий требовать от иностранцев, владеющих активами стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, объяснить происхождение доходов. Первым в отношении иностранных граждан стало расследование дела супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой.