ВТО о позитивном развитии ситуации для мировой торговли во время пандемии

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо заявил на пресс-конференции в Женеве, что есть несколько признаков, которые могут указать на позитивный сценарий развития ситуации для мировой торговли во время пандемии COVID-19, передает РИА Новости.

"Во-первых, необходимо обеспечить внедрение монетарных и фискальных стимулов. Я думаю, это даст нам причины иметь оптимистичный взгляд на будущее. Во-вторых, мир должен надеяться на то, что с пандемией справятся настолько оперативно, насколько возможно, и она не затянется. Чем быстрее мы сможем контролировать пандемию, тем лучше это скажется на перспективах глобальной экономики", - сказал он.

Третьим признаком Азеведо назвал большую координацию между странами.

"И я думаю, что мы начинаем это видеть. Международные организации все теснее взаимодействуют, даже правительства начинают координироваться с целью соблюсти запреты и обеспечить без ненужного перерыва торговые потоки медицинского оборудования и средств. Лидеры Большой Двадцатки и министры торговли призвали к ограничению таких сдерживающих мер, их прозрачности, ограничению по времени и целевому применению. И все это помогает", - отметил он.

По его словам, создание условий для восстановления компаний и бизнеса после пандемии также будет указывать на благоприятное развитие ситуации для международной торговли и экономики.