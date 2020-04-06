Принц Гарри заскучал по дому

Принц Гарри продолжает общаться с семьей, несмотря на свой отъезд из Англии, и скучает по дому. Об этом сообщает издание Entertainment Times.

По данным источников, младший сын принца Чарльза общается с членами королевской семьи, особенно с отцом, принцем Чарльзом, и бабушкой, Елизаветой II. Его отношения с принцем Уильямом остаются довольно напряженными. Сообщается, что герцог Сассекский соскучился по семье.