Беларусь попросила Евросоюз помочь в борьбе с коронавирусом

Беларусь попросила Евросоюз оказать финансовую помощь стране в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеозаседания Совета ЕС по вопросам развития, передает ТАСС.

"Да, Беларусь попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь. Мы изучаем, как можем ответить на запрос", - сказал он. По словам Борреля, в настоящее время точная сумма помощи не определена. "Но я могу сказать, что это будет около €60 млн, но это еще не подтверждено", - добавил он.

По данным Минздрава Беларуси на 8 апреля, число инфицированных коронавирусом в стране составляет 1066 человек, по-прежнему зарегистрировано 13 случаев смерти, карантин не введен.

Напомним, что Беларусь подвергалась критике со стороны Всемирной организации здравоохранения за отношение к эпидемии.