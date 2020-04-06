Рекордное число итальянцев выздоровели от коронавируса за сутки

Более 2 тысяч человек за сутки объявлены выздоровевшими от коронавируса в Италии, что стало высоким показателем за все время эпидемии. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне сообщалось о рекордно малом числе новых случаев заражения – их оказалось 880. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 2,9 тысячи за сутки.

"На сегодня инфицированы 95 262 человека ... их число возросло на 1195 человек", - сказал Боррелли в брифинге в среду вечером.

Число жертв коронавируса за сутки возросло на 552, отметил Боррелли. Таким образом, общее количество возросло до 17 679. Во вторник было зарегистрировано 604 летальных исходов, днем ранее – 636.

"Число выздоровевших растет до 26 491, за день у нас новый рекорд - 2099 человек. За последние 10 дней число выздоровевших выросло на 50%", - добавил глава службы ГО. 30 марта он сообщал о выздоровлении 1590 пациентов, что тогда стало рекордом.

Количество пациентов палат интенсивной терапии снижается пятый день подряд: за сутки реанимацию покинули еще 99 тяжелых больных. Также в третий раз за время эпидемии и второй день подряд снизилось число госпитализированных – на 233, до 28 718 человек.