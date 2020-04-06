Ибрагим Мамедов: «Если раздать деньги, то больше людей останутся без работы»

«Кредиты не выдаются безработным. План мероприятий предполагает поддержку малому и среднему бизнесу, а также наемным работникам. Это и есть социальная поддержка должникам банков», - сказал на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, безработным будет выплачено 190 манатов, кроме этого, будет оказана помощь в связи оплатой учебы их детей.

«Что касается потребительских кредитов, государство оказывает поддержку кредитованию реального сектора. Проекты по инвестированию в инфраструктуру увеличивают занятость. Если раздать деньги людям, то больше людей останется без работы. Меры, предпринимаемые в данное время, отражают очень принципиальный подход», - сказал И. Мамедов.