Коронавирус убил за сутки 938 британцев

В Великобритании умерли рекордное число людей от коронавируса за сутки — 938. Об этом передает Reuters со ссылкой на министра финансов страны Риши Сунака.

Всего в стране с начала эпидемии умерли 7 097 человек. Инфекция была выявлена у 60 734 человек, за сутки выявили 5 492 новых случая.

Ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. Представитель канцелярии премьера отметил, что состояние политика стабильное, ему становится лучше от лечения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,5 миллиона случаев заражения, умерли более 85 тысяч человек, более 309 тысяч вылечились.