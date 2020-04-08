Владимир Решетов, спецкор 8 апреля 2020, 22:14

Из-за бездеятельности Брюсселя премьер Италии Джузеппе Конте задействовал рекордный для этой страны в истории пакет помощи. Министры финансов ЕС в ходе телеконференции договорились о поддержке государств, наиболее пострадавших от коронавируса. Однако шеф итальянского правительства решил действовать, считая, что нет смысла ждать ее. Мол, не пройдет главный постулат брюссельских чиновников - выпуска еврооблигаций для стран юга Европы, за счет которых будет финансироваться восстановление экономик, уничтоженных вирусом.

Премьер заявил, что никогда раньше не было такого мощного вмешательства государства в экономическую сферу страны. Фактически, к задействованному еще в марте пакету в 350 миллиардов евро Конте объявил о новой инициативе ценой в 400 миллиардов. В целом сумма в 750 миллиардов — это около половины доходов государства на Апеннинах. Кстати, перед кризисом Италия имела наибольший долг среди стран ЕС в сравнении с ВВП (136 процентов), после Греции - 2,5 миллиарда евро. В случае неплатежеспособности Италии даже Германия, с ее огромными ресурсами, не будет в состоянии урегулировать эту ситуацию. «Такая политика не продержится на длинной дистанции. Но пока что банкротство Италии не грозит, так как итальянские еврооблигации скупает Европейский Центробанк», - говорит в интервью Rzeczpospolita Элеонора Поли из Института международных отношений в Риме. Что за программу объявил премьер Конте? В нее, введенную в качестве закона, входят гарантированные государством кредитные обязательства в размере 90 процентов для крупных фирм и 100 процентов для самозанятых и мелких предпринимателей. Последние могут получить до 25 тысяч евро займа у банков, не объясняя кредитным учреждениям, на что эти средства будут потрачены. «Экономика находится в катастрофическом состоянии, и только государство может ее восстановить», - говорит госпожа Поли. С 9 марта в стране действует карантин, объявленный Дж.Конте, а с 22 марта он остановил деятельность всех предприятий, которые не имеют стратегического значения. До сегодняшнего дня ни одно государство в Европе не пошло на столь жестокие меры.

По мнению многих экспертов, Италия показывает остальной Европе, что ее ждет не только масштаб заболеваний и смертей, упадок системы здравоохранения, но и катастрофа экономики. Особо это относится к югу страны. Хотя пока эта часть Италии не затронута таким уровнем эпидемии, как север, но всегда была более бедной, и с трудом переживает любые экономические трудности. Так в Кампании, местности вокруг Неаполя, погружение в ситуацию ниже порога бедности грозит почти 41 проценту жителей. Речь идет о тех, кто и до кризиса не имел работы (а это 20 процентов), либо работал «по-черному» и потому не имеет возможности рассчитывать на поддержку государства. Кстати, таковых во всей Италии — 3,7 миллиона! Для них Конте предусмотрел поддержку в виде продовольствия стоимостью в целом 400 миллионов евро. Несмотря на это, во многих городах юга страны отчаявшиеся люди стали штурмовать супермаркеты или требовать от мелких торговцев раздавать продукты бесплатно. Эта гуманитарная трагедия может быстро превратиться в политический кризис в международном масштабе. Итальянцы весьма разочарованы, что в момент испытаний Евросоюз не пришел на помощь не только в вопросе еврооблигаций, но и раньше, когда в больницах не хватало средств для остановки распространения коронавируса. «Надеюсь, что все поймут, пока еще не поздно, масштаб угрозы, которая встает перед Европой», - предостерег в недавнем телеобращении президент Серджио Матарелла.

И очевидно из опросов института Tecne следует, что 67 процентов итальянцев считают, что членство в ЕС вредно для их страны. В октябре прошлого года количество таковых составляло 47 процентов. «Если сейчас провести референдум, большинство итальянцев поддержало бы Italexit, - говорит Элеонора Поли. - Однако до этого не дойдет, потому что итальянская экономика, третья наиважнейшая в зоне евро, слишком интегрирована с остальной частью стран ЕС. И не для нас, ни для остальной Европы выход Италии из ЕС невыгоден». Враждебность против северной части Европы, особенно против Германии, принимает такие размеры, что ситуация легко может выйти из-под контроля. Несколько дней назад левые бургомистры ряда городов предприняли резкий шаг: опубликовали во влиятельной немецкой газете Frankfurter Allgemeine многостраничный призыв, в котором указывают, что после войны Германия унаследовала долги Третьего рейха, и потому сейчас Берлин должен их возвращать. Подняли голову крайние политики разных флангов. «Когда мы считаем умерших от коронавируса, они считают потери, которые бы понесли при игре процентными ставками на еврооблигациях», - так атаковала власти ФРГ Джорджиа Мелони, лидер крайне правового формирования «Братья итальянцы», которую сейчас поддерживают 13 процентов жителей Апеннин. «Времена меняются, а тактика остается прежней», - вторит радикалам политик главной оппозиционной партии «Лига» Клаудио Борги, сравнивающий Германию Гитлера и канцлера Меркель. Однако битву за обобществление долга в Евросоюзе итальянцы проиграли, потеряв поддержку Франции. А заодно и европейской штаб-квартиры. Шеф Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, многолетняя сотрудница Ангелы Меркель, с самого начала дистанцировалась от идеи еврооблигаций. И похожую позицию занял близкий к Эммануэлю Макрону руководитель Совета Европы Шарль Мишель. «Есть огромные возможности для оказания помощи имеющимися инструментами», - убеждает он.