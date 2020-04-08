Коронавирус убил во Франции почти 11 тысяч человек

"С начала эпидемии 60 тысяч человек были госпитализированы, из них 30 033 человека остаются в больницах. На сегодняшний вечер 7048 пациентам в тяжелом состоянии требуется лечение в реанимации", - сказал он.

Число жертв коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции приближается к 11 тысячам. Об этом заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, передает РИА Новости.

Саломон отметил, что возраст 34% пациентов в реанимациях - меньше 60 лет, 61% - 60-80 лет, еще 108 человек - младше 30 лет.

По его словам, более 21 тысячи человек вылечились и покинули больницы. К числу выздоровевших также нужно добавить тех, кто лечился дома и кому не потребовалась госпитализация - десятки тысяч человек.

"В больницах за время эпидемии скончались 7632 человека, из них 80% - люди старше 70 лет… Из-за технической проблемы данные по умершим в медико-социальных учреждениях на сегодняшний вечер не поступали. Общее число смертей с учетом больниц и медико-социальных учреждений - 10 869", - добавил представитель дирекции.

По информации санитарного агентства страны Sante Publique, число подтвержденных случаев заболевания составляет 82 048 человек.

По данным на вечер вторника, за время эпидемии только в больницах и медико-социальных учреждениях страны скончались 10 328 человек. Более 30 тысяч человек с коронавирусом остаются в больницах, а более 19 тысяч человек излечились и покинули медучреждения.