Скандально известный журналист Георгий Габуния подшутил над армянами в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи» («Главный канал»). Шутка была воспринята как оскорбление на национальной почве и вызвала бурю критики, сообщает haqqin.az.

В авторской передаче Габуния Post Factum один из репортажей был посвящен резистентности генов к коронавирусу. В нем ученые предположили, что есть тип народов, ДНК которых более устойчив к COVID-19. Дескать, среди них и грузины.

«Ученые еще не объяснили принцип, по которому новый коронавирус выбирает своих жертв, - заявил Габуния, представляя подготовленный журналистами сюжет. - Поэтому есть подозрения, что устойчивость того или иного организма человека против вируса может зависеть от его генетического кода. Часть грузинских ученых считает, что именно мы, грузины, являемся владельцами таких генов, которые лучше, чем у других народов, и легче справляются с коронавирусом».

А после сюжета Габуния подколол армян, словно намекая на их постоянные попытки выпячивать и превозносить себя над другими нациями.

«Сейчас я жду исследования армянских ученых. Меня очень интересует, к какой генетической группе относятся наши соседи. Уверен, что выяснится, что их ДНК сильнее грузинского и напрямую разрушает коронавирус, им не понадобятся ни вакцины, ни медикаменты», - заявил Габуния.

Казалось бы, шутка как шутка – в ней нет ничего оскорбительного. Однако слова Габуния возмутили армян, особенно тех, кто проживает в Грузии. Звучат даже призывы расценивать подколку журналиста как армянофобию и разжигание национальной вражды.

Возможно, тем, кто очень остро воспринял слова тележурналиста, следует вспомнить фильм «Мимино» знаменитого советского и грузинского режиссера Георгия Данелия. Там ведь тоже подшучивают над желанием армян казаться во всем лучше других и, в частности, своих соседей. Но при этом никому и в голову не придет называть легендарную картину «армянофобской» и говорить, что она сеет межнациональную рознь.