Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его сын болен коронавирусом.

"Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться – не вариант. Мой первый ребенок заражен коронавирусом, клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят", - написал Вучич в своем официальном аккаунте и приложил фото с юным сыном.

Число жертв коронавируса в Сербии достигло 65 человек, число инфицированных составило 2 666 человек.