Мэр Нью-Йорка: чаще всего от коронавируса умирают латиноамериканцы
Больше всего смертей от коронавируса в Нью-Йорке приходится на долю латиноамериканцев, следует из предварительных данных властей города, которые озвучил мэр Билл де Блазио, передает РИА Новости.
Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США. По последним данным, за минувшие сутки в штате Нью-Йорк скончались 779 человек, что стало новым рекордом по числу летальных исходов с начала пандемии. Общее число погибших достигло 6 268 человек.
"Это предварительная информация, но она основывается на конкретных сведениях. Она опирается на статистику смертей, на работу наших судмедэкспертов и нашего департамента здравоохранения. Эти конкретные сведения задокументированы", - сказал де Блазио.
"Мы узнали, что смерть от COVID-19 в городе затронула прежде всего латиноамериканскую общину – 34% смертей. Эта община составляет около 29% всех жителей Нью-Йорка", - отметил он, подчеркнув, что данные являются предварительными.
По его словам, на долю афроамериканцев приходится 28% от всех смертей в Нью-Йорке (при том, что афроамериканцы составляют 22% от населения города). "Доля смертей среди белого населения составляет 27% от общего числа (белые представляют 32% населения Нью-Йорка)", - отметил мэр.
При этом доля смертей от коронавируса среди азиатов составляет 7%, тогда как они составляют 14% от всех жителей Нью-Йорка, сказал он.
Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заболели уже более 400 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались.