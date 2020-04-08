Мэр Нью-Йорка: чаще всего от коронавируса умирают латиноамериканцы

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США. По последним данным, за минувшие сутки в штате Нью-Йорк скончались 779 человек, что стало новым рекордом по числу летальных исходов с начала пандемии. Общее число погибших достигло 6 268 человек.

Больше всего смертей от коронавируса в Нью-Йорке приходится на долю латиноамериканцев, следует из предварительных данных властей города, которые озвучил мэр Билл де Блазио, передает РИА Новости.

"Это предварительная информация, но она основывается на конкретных сведениях. Она опирается на статистику смертей, на работу наших судмедэкспертов и нашего департамента здравоохранения. Эти конкретные сведения задокументированы", - сказал де Блазио.

"Мы узнали, что смерть от COVID-19 в городе затронула прежде всего латиноамериканскую общину – 34% смертей. Эта община составляет около 29% всех жителей Нью-Йорка", - отметил он, подчеркнув, что данные являются предварительными.

По его словам, на долю афроамериканцев приходится 28% от всех смертей в Нью-Йорке (при том, что афроамериканцы составляют 22% от населения города). "Доля смертей среди белого населения составляет 27% от общего числа (белые представляют 32% населения Нью-Йорка)", - отметил мэр.

При этом доля смертей от коронавируса среди азиатов составляет 7%, тогда как они составляют 14% от всех жителей Нью-Йорка, сказал он.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заболели уже более 400 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались.