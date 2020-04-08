Китайские коммунисты, по мнению западных медиа, проводят сейчас массированную пропагандистскую акцию с целью спасти имидж страны в ситуации с очередной эпидемией, которая случилась в Срединной империи.

В прошлом месяце Китай отправил транспорт медицинского обеспечения в Италию. Британские журналисты обнаружили, что среди груза были средства личной защиты, которые Италия отправила Китаю ранее в качестве... гуманитарной помощи.

В марте Китай выслал в Италию самолет со средствами личной защиты, в том числе хирургические маски. Власти Китая преподнесли это как гуманитарную помощь, но журналисты быстро выяснили, что Пекин потребовал от Рима оплаты за этот груз. Теперь выясняется, что дело приобретает иной оборот, имея второе дно.

Когда эпидемия коронавируса уже бушевала в Ухане, правительство Италии выслало в Китай огромное количество средств индивидуальной защиты. Бесплатно, в рамках гуманитарной помощи. Эти средства должны были помочь в спасении населения Уханя.

Однако британский еженедельник The Spectator, ссылаясь на высокопоставленный источник в администрации Трампа, выяснил, что американцы открыли факт: среди медицинских средств, проданных итальянцам в прошлом месяце, были обнаружены те самые средства, которые Италия поставила Китаю даром!

- Это неискренне со стороны китайских властей, которые говорят о том, что помогают итальянцам или развивающимся странам, когда они являются теми, кто нас всех заразили. Очевидно, что они должны помогать. На них лежит особая ответственность, потому что являются теми, кто начал распространять коронавирус и не поделился необходимой информацией, благодаря которой мы могли бы подготовиться к эпидемии, - так сказал источник британского издания.

Политик сказал, что из-за лжи китайских коммунистов мир долго думал, что эпидемия коронавируса — это локальное заболевание.

В сокрытии правды — случайно или намеренно — помогла Всемирная организация здравоохранения, которая долго и некритично повторяла это вранье, хотя бы то, что коронавирус не передается от человека к человеку, о чем ВОЗ громогласно говорила еще в середине января.

По мнению представителя Белого дома, если бы китайцы не скрывали правды, то США могли бы готовиться к эпидемии, как минимум месяцем раньше, что снизило бы число жертв.

Некоторые эксперты говорят, что если бы Китай признал эпидемию сразу, то жертв было бы на 95 процентов меньше.

Афера с продажей гуманитарных средств — поражение китайской пропаганды. И это не все. Ранее сообщалось, что Китай продал Чехии и Испании недействующие быстрые тесты на коронавирус, которые производила фирма, никогда раньше не занимающаяся производством медицинской продукции.