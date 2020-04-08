Благотворительный арт-проект заповедника «Ичеришехер»

В Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» отметили, что во время нынешней пандемии коронавируса (COVID-19) в мире важно поддерживать тех, кто работает в различных областях, в том числе в очень богатой и важной области искусства Азербайджана.

Управление планирует начать новую акцию в этой сфере. Так, управление за свой счет заказало у известных художников Азербайджана – Бяхруза Кенгерли, Саялы Мамедовой, Орхана Гараева, Имрана Мехтиева и Вюсали Агарзаевой – картины, посвященные борьбе с коронавирусом. Затем эти картины будут выставлены на организованном Управлением аукционе. Аукцион пройдет онлайн в закрытом режиме, о времени аукциона Управление сообщит дополнительно.

Отмечается, что средства, вырученные на аукционе от продажи этих картин, пойдут в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом президента Азербайджана Ильхама Алиева.