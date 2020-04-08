Водолазы обнаружили тело правнука Кеннеди

Согласно заявлению полиции, тело Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина было обнаружено на глубине 7,6 метра приблизительно в 610 метрах от места, где нашли тело его матери.

Третьего апреля сообщалось, что 40-летняя Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее сын Гидеон Джозеф Кеннеди Маккин пропали во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе. Как сообщал муж Мейв Дэвид Маккин, во время отдыха в доме на набережной дети играли в мяч во дворе, и он укатился в воду. Его жена и сын сели в каноэ, чтобы достать мяч. По мнению Маккина, они заплыли слишком далеко и не смогли вернуться обратно.

Сенатор Роберт Кеннеди, брат 35-го президента США Джона Кеннеди и кандидат в президенты от Демократической партии, был застрелен в отеле "Амбассадор" в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 году. Его убийца Серхан Серхан был приговорен к смертной казни, однако позднее приговор был смягчен до пожизненного заключения.