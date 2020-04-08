Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:10

Накануне впервые число выявленных за сутки больных коронавирусом в Азербайджане достигло трехзначной цифры – 105 человек. Психологическая отметка пробита, стремительный рост выявления зараженных признают и в Оперативном штабе при Кабмине. Однако, при этом среди общественности возникает логическое умозаключение: почему же число инфицированных растет изо дня в день, если правительство все больше и больше ужесточает карантинный режим? Ответ на этот вопрос довольно прост: все дело в долгом инкубационном периоде болезни (до 28 дней!) и увеличении количества проводимых тестов. Если раньше в день проводили по 200-300 тестов, то сегодня попроверяют 3-4 тысячи человек.

Как заявил на сегодняшнем заседании Оперативного штаба председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, по сути дела те больные, у кого сегодня выявляют коронавирус, заразились им до ужесточения карантинного режима. Далее чиновник посетовал на отношение граждан Азербайджан к сложившейся ситуации - люди легкомысленно воспринимают угрозу, порой осознанно нарушая карантинный режим, заражаясь и заражая других. Проблематичность пандемии в бессимптомном протекании заболевания на начальном этапе – жертва напасти нового тысячелетия не подразумевает, что преодолев порог собственного очага подвергает собственную жизнь, как и жизнь своих родных очевидной угрозе. Единственный способ переломить ситуацию – уйти в социальную изоляцию. Другого способа борьбы с этим злом, никто не придумал: ни Трамп, ни мир, ни ВОЗ. А ведь первый больной коронавирусом на Южном Кавказе был выявлен 26 февраля в Грузии. Им стал мужчина, вернувшийся из Ирана в Грузию через территорию Азербайджана. Спустя два дня, 28 февраля о первом обнаруженном больном коронавирусом сообщил и Азербайджан. Им стал гражданин России, прибывший из Ирана. В Армении признали первый случай заражения коронавирусом уже 1 марта. Это был 29-летний гражданин республики, недавно прилетевший из Тегерана вместе с женой. Во все три страны Южного Кавказа коронавирус попал из Ирана. Вскоре после этого границы с Ираном закрыли Азербайджан и Армения. И понадобилось всего чуть больше двух недель, чтобы все три страны приняли решение о полном отчуждении. Сегодня лучше всего ситуация с распространением коронавируса обстоит в Грузии, где по официальным данным выявлено 208 случаев инфицирования. В Азербайджане от коронавируса лечится 751 пациент, а в Армении 881. При этом стоит отметить, что стремительнее всего вирус распространялся в Армении, где всего при 8 тысячах проведенных тестов выявили 881 больного.