Вирус пришел, но Азербайджан увернулся по следам выступлений Кабмина
Накануне впервые число выявленных за сутки больных коронавирусом в Азербайджане достигло трехзначной цифры – 105 человек. Психологическая отметка пробита, стремительный рост выявления зараженных признают и в Оперативном штабе при Кабмине.
Однако, при этом среди общественности возникает логическое умозаключение: почему же число инфицированных растет изо дня в день, если правительство все больше и больше ужесточает карантинный режим? Ответ на этот вопрос довольно прост: все дело в долгом инкубационном периоде болезни (до 28 дней!) и увеличении количества проводимых тестов. Если раньше в день проводили по 200-300 тестов, то сегодня попроверяют 3-4 тысячи человек.
Как заявил на сегодняшнем заседании Оперативного штаба председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы, по сути дела те больные, у кого сегодня выявляют коронавирус, заразились им до ужесточения карантинного режима. Далее чиновник посетовал на отношение граждан Азербайджан к сложившейся ситуации - люди легкомысленно воспринимают угрозу, порой осознанно нарушая карантинный режим, заражаясь и заражая других.
Проблематичность пандемии в бессимптомном протекании заболевания на начальном этапе – жертва напасти нового тысячелетия не подразумевает, что преодолев порог собственного очага подвергает собственную жизнь, как и жизнь своих родных очевидной угрозе. Единственный способ переломить ситуацию – уйти в социальную изоляцию. Другого способа борьбы с этим злом, никто не придумал: ни Трамп, ни мир, ни ВОЗ.
А ведь первый больной коронавирусом на Южном Кавказе был выявлен 26 февраля в Грузии. Им стал мужчина, вернувшийся из Ирана в Грузию через территорию Азербайджана. Спустя два дня, 28 февраля о первом обнаруженном больном коронавирусом сообщил и Азербайджан. Им стал гражданин России, прибывший из Ирана.
В Армении признали первый случай заражения коронавирусом уже 1 марта. Это был 29-летний гражданин республики, недавно прилетевший из Тегерана вместе с женой.
Во все три страны Южного Кавказа коронавирус попал из Ирана. Вскоре после этого границы с Ираном закрыли Азербайджан и Армения. И понадобилось всего чуть больше двух недель, чтобы все три страны приняли решение о полном отчуждении.
Сегодня лучше всего ситуация с распространением коронавируса обстоит в Грузии, где по официальным данным выявлено 208 случаев инфицирования. В Азербайджане от коронавируса лечится 751 пациент, а в Армении 881. При этом стоит отметить, что стремительнее всего вирус распространялся в Армении, где всего при 8 тысячах проведенных тестов выявили 881 больного.
В Азербайджане за все время провели более 40 тысяч тестов и ежедневно на коронавирус тестируют 3-4 тысячи человек. Проведение большого количества тестов является одним из основных требований ВОЗ, и Азербайджан является одним из лидеров в этом направлении. ВОЗ неоднократно отдавало должное правительству Азербайджана за своевременные решения в борьбе с распространением коронавируса и за расширение охвата тестируемых людей.
Но не приведи Господь представить масштабы трагедии в сопредельном с Ираном Азербайджане, если бы правительство не приняло самых радикальных шагов для борьбы с распространением вируса! Ведь за очень короткое время были закрыты все границы страны, прерваны авиасообщения, ограничено перемещение внутри страны, закрыты рестораны, места развлечений, парки. И сегодня даже для того, чтобы выйти в магазин за продуктами необходимо получать разрешение по SMS.
Если бы не чрезвычайные действия и меры правительства, либо индифферентность, проявленные в Беларуси, Нидерландах и Швеции, мы столкнулись бы с совершенно иной реальностью. Для сравнения достаточно взглянуть на страны с примерно таким же населением как в Азербайджане. В развитой Бельгии с ее 11,5 миллионами граждан сегодня 23,5 тысячи больных коронавирусом, а болезнь унесла жизни уже 2240 человек.
В Нидерландах с 17 миллионами населения - 20,5 тысяч больных и 2250 смертей. В Австрии с ее 8,8 миллионами населения 13 тысяч больных и почти 300 погибших. В почти девятимиллионном Израиле 9,5 тысяч больных. В пятимиллионной Ирландии и Норвегии по 6 тысяч больных.
Все эти страны являются более развитыми в социальном, медицинском и экономическом плане, нежели Азербайджан. Стремительное распространение в этих странах вируса говорит лишь о масштабности и потенциальной угрозе. К счастью, Азербайджан все еще не пополнил печальный список стран, чья система здравоохранения оказалась парализованной в результате экспансии новой болезни.
Сегодня в Азербайджане 751 активный больной коронавирусом, 8 погибших. А 63 человека полностью излечились. Количество больных, безусловно, будет расти. Однако, сегодня все силы азербайджанского государства брошены на борьбу с болезнью. Врачи сутками находятся в специализированных больницах и, рискуя жизнью, борются за каждого пациента. От граждан страны в этот трудный момент требуется лишь одно – строго соблюдать карантинный режим и оставаться дома. Правительство Азербайджана более чем уверено, что при условии строгого соблюдения карантина, за 2-3 недели всем нам общими усилиями удастся остановить распространение вируса…