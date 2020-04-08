Предвыборная кампания демократов США фактически завершена. В среду один из двух основных претендентов в президенты, 78-летний сенатор-социалист Берни Сандерс, объявил о том, что он выходит из гонки. Это означает только одно - на президентских выборах в ноябре Дональду Трампу будет противостоять бывший вице-президент страны Джо Байден - других вариантов нет.

У демократов решение Сандерса вызвало вздох облегчения. Если бы он проявил упорство, то праймериз превратились бы в условиях пандемии коронавируса в настоящий бой со смертью, но не между кандидатами, а между избирателями и вирусом. Так, как это было в минувший вторник в штате Висконсин, где, чтобы подать голоса на праймериз, люди стояли на расстоянии два метра в длинных очередях, поскольку местное руководство отменило голосование онлайн или по почте.

Какие в США есть прогнозы в отношении дуэли Байдена с Трампом? Претендент от демократов с момента, когда началась пандемия, находится в своем родовом гнезде в Уилмингтоне, что в штате Делавер. Отсюда он обращается к избирателям через интернет или по телеканалам, а все возможные ралли и встречи со своими поклонниками он, разумеется, отменил. Также отменил все встречи и президент Трамп, но у него есть прекрасная возможность обращаться к нации ежедневно во время брифингов в Белом доме.

Борьба между ними разворачивается в условиях, в которых Америка никогда прежде не была. В 2004 году переизбрание Джорджа Буша-младшего стало возможным, потому что для американцев главной темой была борьба с терроризмом. Его отца Буша-старшего в 1992 году американцы «прокатили», потому что не верили в его способность улучшить экономическое положение страны.

Выборы Трампа станут прежде всего референдумом по вопросу, справился ли он или нет с разрушительным вирусом, который американцы сочли худшим бедствием, чем террористическая атака сентября 2001 года и даже Вторая мировая война.