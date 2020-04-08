Байден пошел на Белый дом, а Трамп уходит на Луну наша корреспонденция
Предвыборная кампания демократов США фактически завершена. В среду один из двух основных претендентов в президенты, 78-летний сенатор-социалист Берни Сандерс, объявил о том, что он выходит из гонки. Это означает только одно - на президентских выборах в ноябре Дональду Трампу будет противостоять бывший вице-президент страны Джо Байден - других вариантов нет.
У демократов решение Сандерса вызвало вздох облегчения. Если бы он проявил упорство, то праймериз превратились бы в условиях пандемии коронавируса в настоящий бой со смертью, но не между кандидатами, а между избирателями и вирусом. Так, как это было в минувший вторник в штате Висконсин, где, чтобы подать голоса на праймериз, люди стояли на расстоянии два метра в длинных очередях, поскольку местное руководство отменило голосование онлайн или по почте.
Какие в США есть прогнозы в отношении дуэли Байдена с Трампом? Претендент от демократов с момента, когда началась пандемия, находится в своем родовом гнезде в Уилмингтоне, что в штате Делавер. Отсюда он обращается к избирателям через интернет или по телеканалам, а все возможные ралли и встречи со своими поклонниками он, разумеется, отменил. Также отменил все встречи и президент Трамп, но у него есть прекрасная возможность обращаться к нации ежедневно во время брифингов в Белом доме.
Борьба между ними разворачивается в условиях, в которых Америка никогда прежде не была. В 2004 году переизбрание Джорджа Буша-младшего стало возможным, потому что для американцев главной темой была борьба с терроризмом. Его отца Буша-старшего в 1992 году американцы «прокатили», потому что не верили в его способность улучшить экономическое положение страны.
Выборы Трампа станут прежде всего референдумом по вопросу, справился ли он или нет с разрушительным вирусом, который американцы сочли худшим бедствием, чем террористическая атака сентября 2001 года и даже Вторая мировая война.
Это будет главным пунктом ноябрьских выборов и поэтому слабый перформанс Байдена не играет пока такой уж важной роли, хотя стратеги советуют ему возвысить критический голос против того, как Трамп пытается выйти из кризиса. В свою очередь протрамповская организация America First анонсировала свой стоимостью 10 миллионов долларов план публикации негативной рекламы о Байдене в трех исключительно важных штатах - Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. А сам президент продолжает, часто используя детсадовскую лексику, издеваться над своим противником, которого он называет «сонным Джо» в своих бесчисленных твиттах.
Но экономика становится ахиллесовой пятой Трампа даже в большей степени, чем сама пандемия. И по этой причине, как считают американские эксперты, взлетевший было рейтинг президента - обычное явление, когда нация объединяется вокруг своего лидера во время кризиса, стал падать по мере того, как начали разоряться тысячи мелких и средних компаний и взметнулась вверх кривая безработицы.
А поскольку в ближайшее время решить кризис и сбалансировать экономическое положение Трампу явно не удастся, то он время от времени начал предлагать нации экзотические проекты. Так на этой неделе Трамп издал указ о поддержке освоения месторождений минералов на Луне. Белый дом верит, что лед и другие ресурсы, которые есть на Луне, помогут Америке установить долговременное присутствие на этой планете.
В 1979 году Соединенные Штаты не подписали договор, который устанавливал, что ненаучное исследование Луны должно регулироваться международными организациями. В 2015 году Конгресс принял закон, который разрешал американским компаниям начать разработку минеральных ресурсов на Луне.
То, что можно Юпитеру, нельзя быку! Но сейчас интерес Трампа к Луне вызвал в Америке лишь саркастический смех. Мол, нашел время! Прежде чем говорить о «долгосрочном присутствии» Америке на ближайшей планете, хорошо бы разобраться с проблемами на Земле, а она решает их хуже, чем многие другие страны.