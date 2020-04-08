Трамп: США вряд ли снизят добычу нефти ради ОПЕК+

США вряд ли пойдут на скоординированное с ОПЕК+ снижение добычи нефти, так как американские нефтяные компании уже сократили ее. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон сильно ориентирован на рынок. Трамп привел в пример штаты Техас и Северную Дакоту, которые уже сократили добычу нефти и сделали это автоматически, пишет РИА Новости.

Также американский лидер выразил надежду на то, что участники ОПЕК+ на предстоящей 9 апреля встрече смогут договориться о ценах, отметив при этом, что если сделку заключить не удастся, у него есть «много вариантов» для решения ситуации.

«У меня много хороших вариантов. Прелестных. Может, они мне даже больше понравятся. Посмотрим, что будет. Надеюсь, они договорятся», — сказал президент США.