Нефть дорожает в ожидании сделки ОПЕК+

Цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти, следует из данных торгов.

Согласно информации, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сегодня утром росла на 0,7% – до 33,07 доллара за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,95% – до 25,83 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.